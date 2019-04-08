Сезон открыт: в Самарской области клещи покусали уже 6 человек

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-08T16:22:57+03:00

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В Самарской области начался сезон клещей. От укусов членистоногих пострадали уже 6 человек. К счастью, они не были переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом рассказали 8 апреля в пресс-центре «Комсомольской правды»-Самара.

- Хотелось бы напомнить, что территория Самарской области эндемичная, - заявила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Римма Галимова. - На ней расположены 26 административных территорий, где ежегодно с наступлением тепла наступает активность клещей. Они начинают просыпаться, как только тает снег.

По информации специалистов, активные очаги в северо-восточной части области, Самарской Луке, Жигулевском заповеднике, лесопарках Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Жигулевска.

Если вас укусил клещ, обратитесь в травмпункт или в поликлинику по месту жительства. Там клеща вытащат и дадут направление на исследование на инфекции.

- Исследование клещей мы делаем бесплатно в рамках ОМС при наличии направления, -рассказала Татьяна Вандышева, заведующая отделением Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области. – Раньше мы исследования делали только в Самаре на проезде Митерева. В этом году мы будем делать и на Красной Глинке в Самаре, и в Тольятти. Если сдадите клеща до 11 утра, результат будет в этот же день после 16:00. Режим работы и адреса указаны на нашем сайте.

В этом году, как и всегда, городские власти обработают места массового скопления людей: парки, кладбища, оздоровительные зоны. Однако специалисты напоминают: нельзя забывать про личную профилактику.

- На природе осматривайте друг друга каждые 15-20 минут. Прежде чем клещ найдет укромное место, проходит около получаса. Не следует забывать про использование репеллентов, - советует Римма Галимова.

ИСТОЧНИК KP.RU