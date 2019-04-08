Самарский музыкант Борис Грим прочитает "Тотальный диктант" в Москве

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-08T16:37:34+03:00

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В эту субботу, 13 апреля, в России пройдет традиционная акция "Тотальный диктант". Читать специально подготовленный текст, насыщенный сложными словами, предложениями и знаками пунктуации, пригласили знаменитых актеров, режиссеров и певцов. Среди них самарский музыкант, экс участник группы "Братья Грим" Борис Бурдаев. Он проведет диктант в московском городе Щербинка в школе № 2117.

- Меня пригласила моя знакомая, которая работает в этой школе. Мы с ней познакомились, когда я помогал преподавать музыку за границей. И вот она узнала, что у них в школе будет проводиться акция, и позвала меня, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" Борис Бурдаев.

По словам музыканта, для него это будет как концерт, только выступать он будет немного в другом амплуа. Правда, текст диктанта для него, так же, как и для всех, остается загадкой.

- Как мне объяснили, текст мне принесут только за тридцать минут перед самим диктантом. За это время я успею его прочитать и проверить ударения, в которых буду сомневаться, - рассказал Борис Бурдаев. - Сам я последний раз диктант писал в школе. Так что, это будет полезно и для меня, и, конечно, для тех, кто будет писать тотальный диктант. Несмотря на то, что в интернете сейчас можно найти все подсказки, эти знания нужны.

Напомним, что в Самаре "Тотальный диктант" пройдет на 11 площадках. Читать его будут актеры и режиссеры самарских театров.

ИСТОЧНИК KP.RU