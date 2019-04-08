Жителей Самарской области будут опрашивать, чтобы узнать, какие мероприятия им интересны

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-08T16:54:00+03:00

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В Самарской области с 8 апреля стартует общественный проект «Культурное сердце России». Он даст шанс жителям региона принять участие в формировании культурной программы своих городов и районов на лето этого года. Проект стартует по поручению губернатора области Дмитрия Азарова.

- Стать участником проекта может каждый житель губернии, пройдя опрос в интернете на странице vk.com/cultura63, или заполнив анкету у волонтеров с эмблемой проекта, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Самарцам предлагают ответить на вопросы о том, как и где им бы хотелось проводить свободное время, что им интересно делать и какие мероприятия они хотели бы посетить в своем городе или поселке. Но самый главный вопрос – в какой роли они видят себя на этих мероприятиях: зрителя, волонтера, артиста, организатора и т.д.

Опрашивать горожан будут с 8 по 15 апреля возле крупных торговых центров, на оживленных перекрестках, в скверах и парках, на центральных площадях, возле администраций и ДК. Список мест можно посмотреть на сайте регионального правительства.

После подведения итогов в каждом муниципалитете сформируют планы проведения мероприятий на лето 2019 года. Все они будут учитывать интересы и потребности местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU