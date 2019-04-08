2019-04-08T17:07:20+03:00
Общество

В Самаре до 2024 года заработают 16 детсадов на 1700 мест

430 мест будут отведены для детей в возрасте до 3-х лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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В областной столице построят 8 детсадов и еще 8 реконструируютВ областной столице построят 8 детсадов и еще 8 реконструируютФото: Архив "КП"
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В Самаре повысят доступность дошкольного образования. До 2024 года в областной столице планируют запустить 16 детских садов с ясельными группами.

- В течение ближайших нескольких лет мы собираемся построить 8 детских садов, рассчитанных на более чем 1,7 тысяч мест. При этом около 430 мест в этих детсадах будут открыты для детей в возрасте до 3-х лет, - рассказала глава департамента образования Самары Елена Чернега.

В частности, новые детские сады будут построены по следующим адресам: в районе жилых домов № 138, 142 по улице Алма-Атинской; по улице Ташкентской в районе жилых домов №112, 114; по улице Подшипниковая, 27; в 14-м квартале микрорайона Волгарь; в микрорайоне Круты Ключи на улице Мира; во дворе жилого дома на Шверника, 12; на 5-ой просеке и в переулке Павлова, 10б.

Кроме того, в ближайшие годы власти намерены продолжить работу по возвращению зданий бывших детсадов. Для этого там проведут капитальный ремонт или реконструкцию. К примеру в этом году будут отремонтированы здания на улице Георгия Ратнера, 25, на проспекте Карла Маркса, 448а и на улице Ново-Вокзальной, 213. Всего до 2024 года планируется привести в порядок 8 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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