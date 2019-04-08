В Самару на пару дней придет жаркая погода из Турции

СЕГОДНЯ 19:26 2019-04-08T19:26:01+03:00

Но потепление будет недолгим: к концу недели в регионе по ночам ожидается минусовая температура

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Весна в Самаре все уверенней заявляет о себе. Вторая неделя апреля порадует самарцев резким, чуть ли не летним потеплением.

- Атмосферные фронты, заливавшие дождями Поволжье в выходные дни, переместились на север и восток. До конца рабочей недели погоду в регионе будет определять Сибирский антициклон. По его западной периферии на Среднюю Волгу устремится теплая воздушная масса из Турции, поэтому температура воздуха ожидается на 5-7º выше средних многолетних значений, - сообщается на сайте Приволжского УГМС.

По данным ведомства, в четверг, 11 апреля, столбики термометров в Самарской области поднимутся до 16 градусов и выше.

- Такая температура будет не повсеместно: где-то 16-ть градусов, где-то даже 17-ть, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова. - Для апреля это нормально. Идут весенние процессы, прогревы.

Однако по словам Людмилы Ануровой, убирать куртки подальше рано, потепление будет недолгим.

- Это будет кратковременное потепление, всего на пару дней. Потом мы вновь прогнозируем понижение температуры, в некоторых районах в ночные часы до "минуса". Мы ожидаем на этой неделе неустойчивую погоду.

Кстати, не смотря на сугробы, оставшиеся в наследство от снежной зимы, потепление, хоть и кратковременное, не должно сильно повлиять на паводковую ситуацию.

- Очень много воды ушло в почву, потому что с осени она была сухая. Обилие снега зимой компенсировало эту засушливость. Почва большую часть влаги впитала, - отметила Людмила Анурова.

ИСТОЧНИК KP.RU