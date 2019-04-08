2019-04-08T20:18:00+03:00
Общество

Ищут родственники, ищет полиция: в Сызрани пропал голубоглазый мужчина

Молодой человек исчез 5 апреля
Евгения ВАСИНА
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Родные Владимира обратились в полициюРодные Владимира обратились в полициюФото: соцсети
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В Самарской области разыскивают 25-летнего мужчину. Владимир Климанов пропал 5 апреля. Мужчина работает на одном из предприятий Сызрани. В пятницу он вышел с предприятия в 17:00 и отправился праздновать юбилей друга. Около девяти часов вечера друзья проводили Владимира на остановку общественного транспорта и посадили на автобус.

В 21:34 молодой человек отправил СМС своей знакомой, в котором сообщил, что едет к ней, а через несколько минут пропал. На сообщения мужчина не отвечал, а замет и вовсе его телефон оказался «недоступны». На связь с родными и друзьями молодой человек не вышел до сих пор. В понедельник, 8 апреля родные Владимира обратились в полицию.

- Сейчас сотрудники полиции опрашивают знакомых молодого человека, осматривают пути возможного передвижения, проводят комплекс розыскных мероприятий, - пояснили корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы пропавшего: рост примерно 175-180 см, русые волосы, голубые глаза. Владимир был одет в черную куртку, горнолыжные штаны и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира, близкие просят позвонить по телефону: 8-927-215-85-49 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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