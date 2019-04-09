Баскетбольная «Самара» начала полуфинальную серию Суперлиги с победы

СЕГОДНЯ 08:18 2019-04-09T08:20:05+03:00

Самарская команда обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды с перевесом в 6 очков

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В понедельник, 8 апреля, в МТЛ «Арена» прошел первый матч полуфинала Суперлиги по баскетболу между командами «Самара» и «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). Полуфинальную серию самарцы начали с победы — 83:77.

В начале матча соперники шли на равных, но потом вперед вырвались гости. Правда, в лидерах они продержались всего три минуты. Первая четверть завершилась в пользу самарских баскетболистов — 22:21. Во втором периоде баскетболисты «Самары» оказались в роли догоняющих — 15:22.

А вот в третьей десятиминутке самарцы начали активно набирать очки. Отличились Игорь Смыгин (7 очков), Владимир Пичкуров (6 очков) и Антон Глазунов (5 очков). Также отметились попаданиями Баден Яксен и Алексей Нестеров. Этот период самарская команда закончила со счетом 25:11. В заключительном периоде «Самара» продолжила набирать очки, но лидерами в нем остались ревдинцы — 21:23. Несмотря на это, по итогам матча победа досталась самарской команде. Перевес в ее пользу составил 6 очков.

Как сообщает пресс-служба БК «Самара», следующий матч соперники проведут в среду, 10 апреля. Встреча также пройдет в МТЛ «Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU