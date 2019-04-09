В Самаре на Стахановской тепловоз сошел с рельсов
ЧП произошло при выполнении маневровых работ
Тепловоз сошел с рельсов всеми колесными парамиФото: Архив "КП"
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В понедельник, 8 апреля, в 12:50 на станции Стахановская в Самаре произошло ЧП. Там сошел с рельсов тепловоз.
- Все случилось на подъездных путях необщего пользования. Тепловоз сошел с рельсов всеми колесными парами при выполнении маневровых работ, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
В результате случившегося никто не пострадал. Задержек поездов также не было. По предварительным данным, причиной случившегося стало уширение колеи. В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU