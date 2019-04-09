2019-04-09T09:45:09+03:00
Происшествия

Самарская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим числом пострадавших в ДТП

В прошлом году число тех, кто получил травмы в авариях, составило 5294 человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарская область оказалась на 9 месте в антирейтинге аварийно-опасных регионовСамарская область оказалась на 9 месте в антирейтинге аварийно-опасных регионовФото: Архив "КП"
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В Госавтоинспекции назвали регионы с наибольшим числом погибших и пострадавших в результате ДТП. В десятку аварийно-опасных регионов попала и Самарская область.

- В 2018 году в Самарской области в результате ДТП пострадали 5294 человека. С этим показателем она заняла 9 место, - приводит данные экспертов РИА Новости.

Отметим, что лидером антирейтинга по числу пострадавших стала Москва. В прошлом году там в результате аварий получили травмы 10469 человек. На втором месте с 8675 пострадавшими оказался Краснодарский край. Третья строчка досталась Санкт-Петербургу. Число пострадавших в ДТП в прошлом году там достигло 7693.

ИСТОЧНИК KP.RU

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