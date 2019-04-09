2019-04-09T09:46:36+03:00
Спорт

За «Крылья Советов» в матче с «Рубином» не сыграют Чичерин, Бурлак и Полуяхтов

Первый продолжает восстанавливаться от травмы, двое других пропускают игру из-за перебора желтых карточек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
"КС" готовятся к волжскому дерби"КС" готовятся к волжскому дербиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

В матче 23 тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» «Крыльям Советов» не смогут помочь сразу три защитника – Никита Чичерин, Тарас Бурлак и Владимир Полуяхтов. Первый восстанавливается после травмы, Бурлак и Полуяхтов пропускают встречу из-за перебора желтых карточек, сообщает пресс-служба «КС».

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Рубин» пройдет на «Самара Арене» 12 апреля в 19:30 по самарскому времени. Билеты на игру уже в продаже. Посмотреть, где их купить, можно на сайте samara.kp.ru.

После 22 туров «Крылья» занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» идет на 8-ой строчке, опережая самарцев на 6 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти поймали «продавца медицинских аппаратов», который похитил деньги у пенсионера
В Тольятти пенсионерка угодила под колеса «двенадцатой»
Голубой минимализм: Октябрьскому району Самары выбрали новую эмблему
"Убежавший" грунт под трамвайными рельсам около "Самара Арены" вернут на место не раньше, чем через неделю
В Самаре 45 «ничейных» животных обрели дом
В Самаре прокуратура добивается блокировки 45 сайтов с зацеперами и санкционной продукцией
Протаранил отбойник и влетел в эвакуатор: в Тольятти в ДТП погиб водитель «Гранты»
В Новокуйбышевске мужчина зарезал свою знакомую и ударил себя ножом, пытаясь избежать наказания
Осторожно, кипяток: в Тольятти и Сызрани проведут испытания на теплосетях
Самарская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим числом пострадавших в ДТП
В Самаре на Стахановской тепловоз сошел с рельсов
В Самарской области поезд протаранил выехавший на ж/д переезд грузовой автомобиль
В июне Самара примет восьмые Российско-китайские молодежные игры
Баскетбольная «Самара» начала полуфинальную серию Суперлиги с победы
Прокуратура Промышленного района нашла выбоины и просадки на дорогах
В Тольятти утвердили расписание дачных автобусов на 2019 год
Ищут родственники, ищет полиция: в Сызрани пропал голубоглазый мужчина
В Самару на пару дней придет жаркая погода из Турции
Супруга самарского олигарха Ксения Царицына показала ягодицы
Выбежала на «красный»? В Самаре под колеса легковушки попала 19-летняя девушка
В Самаре до 2024 года заработают 16 детсадов на 1700 мест
Жителей Самарской области будут опрашивать, чтобы узнать, какие мероприятия им интересны