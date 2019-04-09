За «Крылья Советов» в матче с «Рубином» не сыграют Чичерин, Бурлак и Полуяхтов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-09T09:46:36+03:00

Первый продолжает восстанавливаться от травмы, двое других пропускают игру из-за перебора желтых карточек

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В матче 23 тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» «Крыльям Советов» не смогут помочь сразу три защитника – Никита Чичерин, Тарас Бурлак и Владимир Полуяхтов. Первый восстанавливается после травмы, Бурлак и Полуяхтов пропускают встречу из-за перебора желтых карточек, сообщает пресс-служба «КС».

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Рубин» пройдет на «Самара Арене» 12 апреля в 19:30 по самарскому времени. Билеты на игру уже в продаже. Посмотреть, где их купить, можно на сайте samara.kp.ru.

После 22 туров «Крылья» занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» идет на 8-ой строчке, опережая самарцев на 6 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU