2019-04-09T10:05:03+03:00
Общество

Осторожно, кипяток: в Тольятти и Сызрани проведут испытания на теплосетях

На время проверок в детские и лечебные учреждения ограничат подачу горячей воды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Испытания проведут в нескольких микрорайонах Сызрани и ТольяттиИспытания проведут в нескольких микрорайонах Сызрани и ТольяттиФото: Сергей ГАПОН
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В двух городах Самарской области проверят на прочность теплосети. Испытания пройдут в Тольятти и Сызрани 9 и 10 апреля.

- В среду, 9 апреля, температурные испытания пройдут в котельной № 8 в тольяттинском микрорайоне Шлюзовой. А на следующий день теплоэнергетики проверят трубопроводы в 1, 2, 3 и 4 микрорайонах Юго-Западного района Сызрани, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Температурные испытания проводятся для того, чтобы выявить наиболее слабые участки теплосети и заменить их в ближайшее время. Отметим, что на время испытаний в детские и лечебные учреждения ограничат подачу горячей воды. Кроме того, напоминаем, что в период проверок запрещается приближаться к тепловым сетям.

В случае обнаружения повреждений на теплосетях или открытых люков жителей Тольятти просят звонить по телефонам: 719-252 и 283-322, а жителей Сызрани – в диспетчерскую службу МУП «ЖЭС» по телефонам: 33-08-50 и 33-25-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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