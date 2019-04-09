Протаранил отбойник и влетел в эвакуатор: в Тольятти в ДТП погиб водитель «Гранты»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-09T10:31:35+03:00

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В понедельник, 8 апреля, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» в Тольятти произошло смертельное ДТП. Там водитель отечественной легковушки столкнулся с эвакуатором.

- 42-летний мужчина двигался на автомобиле «Лада Гранта» со стороны улицы Громовой в направлении Поволжского шоссе. В пути следования он не справился с управлением и въехал в ограждение. После этого легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «ГАЗ», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Гранты» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Очевидцы предположили, что мужчина спровоцировал ДТП из-за того, что был пьян или что ему стало плохо за рулем. Однако по данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/702015" frameborder="0"></iframe> Момент смертельного ДТП с участием "Гранты" и эвакуатора в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU