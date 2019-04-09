В Самаре прокуратура добивается блокировки 45 сайтов с зацеперами и санкционной продукцией
Куйбышевская транспортная прокуратура добивается через суд блокировки 45 сайтов, содержащих запрещенную и вредоносную информацию. Речь идет об онлайн-магазинах, где торгуют санкционными продуктами и дипломами, и о порталах, где пропагандируется смертельно опасный способ передвижения снаружи вагонов — зацепинг.
- В Ленинский районный суд Самары было подано 38 исков о признании размещенной на этих сайтах информации запрещенной к распространению на территории РФ, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, к настоящему времени суд рассмотрел пока только 10 исков. 6 сайтов уже были заблокированы. Остальные иски находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU