2019-04-09T10:54:16+03:00
Общество

В Самаре прокуратура добивается блокировки 45 сайтов с зацеперами и санкционной продукцией

Надзорное ведомство направило несколько десятков исков в суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Часть опасных сайтов уже признали запрещенными и заблокировалиЧасть опасных сайтов уже признали запрещенными и заблокировалиФото: Архив "КП"
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Куйбышевская транспортная прокуратура добивается через суд блокировки 45 сайтов, содержащих запрещенную и вредоносную информацию. Речь идет об онлайн-магазинах, где торгуют санкционными продуктами и дипломами, и о порталах, где пропагандируется смертельно опасный способ передвижения снаружи вагонов — зацепинг.

- В Ленинский районный суд Самары было подано 38 исков о признании размещенной на этих сайтах информации запрещенной к распространению на территории РФ, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, к настоящему времени суд рассмотрел пока только 10 исков. 6 сайтов уже были заблокированы. Остальные иски находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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