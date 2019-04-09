2019-04-09T11:01:24+03:00
Дом. Семья

В Самаре 45 «ничейных» животных обрели дом

Таковы итоги первого фестиваля-выставки «Друг человека»
Евгения ВАСИНА
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Забрать животных из приюта можно не только на фестивалеЗабрать животных из приюта можно не только на фестивалеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Не покупай, приюти!» - под таким девизом в Самаре 6 апреля прошел первый фестиваль-выставка животных, которых можно было бесплатно забрать домой. Только паспорт предъяви, чтобы составить «договор ответственного владения». И все. Симпатичный питомец уезжает к вам домой.

- Каждому хозяину мы дали испытательный срок. Если вдруг питомцы не приживутся в новой семье или возникнут вопросы, мы всегда будем готовы помочь, - рассказали организаторы мероприятия.

Приюты всегда готовы помочь вам выбрать питомца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приюты всегда готовы помочь вам выбрать питомцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У каждого хвостатого участника выставки есть все необходимые прививки и ветеринарный паспорт. На фестивале «Друг человека» был ажиотаж. Кто-то приходил просто поиграть с ухоженными питомцами, а кто-то с конкретной целью – забрать домой собаку или кошку. Только за первый час один из приютов для животных раздал 8 кошек и 7 собак, а всего на этой выставке пристроили в добрые руки 45 усатых-хвостатых. Это ли не доброе дело?

Кстати, приюты всегда готовы помочь вам выбрать питомца и безо всяких ярмарок.

Приют «Участие» тел.: 8(846) 231-21-22

Приют для животных «Надежда» тел.: 8(846)231-41-00

Приют «ЗооСпасение» тел.: 8987 917 3853

Самарский приют для животных «Твои друзья» тел.: 8(846) 241-01-95

Стационар для животных «ФлагманВет» тел.: 8-927-703-05-51

Самарский приют для бродячих животных «Хати» тел.: 8-927-767-92-67

ИСТОЧНИК KP.RU

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