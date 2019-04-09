2019-04-09T11:50:51+03:00
Общество

Голубой минимализм: Октябрьскому району Самары выбрали новую эмблему

В конкурсе победила работа 20-летнего Дениса Федотова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Эмблема включает "Ракету", "Ладью", Софийский собор и вход в Ботанический садЭмблема включает "Ракету", "Ладью", Софийский собор и вход в Ботанический сад
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В Самаре подвели итоги конкурса на лучший эскиз эмблемы Октябрьского района. Победителем в нем стал 20-летний Денис Федотов.

- Больше всего голосов было отдано участнику № 3 Денису Федотову. Поздравляем! - сообщили представители Октябрьского района в Твиттере.

На своем эскизе, который выполнен в голубом цвете, молодой человек изобразил четыре узнаваемых символа Самары. Это монумент «Ладья», главный вход в Ботанический сад, «Ракета» и Софийский собор. Теперь это изображение появится на официальных документах района, печатной и сувенирной продукции, а также его будут использовать в видео- и фотоматериалах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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