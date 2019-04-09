В Тольятти пенсионерка угодила под колеса «двенадцатой»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-09T11:38:01+03:00

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В понедельник, 8 апреля, примерно в 9:30 на улице Автостроителей в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пожилой пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, двигаясь со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы 70 лет Октября, сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка в это время пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, водитель на момент ДТП был трезв. Сейчас по факту произошедшего полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU