В Тольятти поймали «продавца медицинских аппаратов», который похитил деньги у пенсионера

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-09T11:59:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали подозреваемого в краже 4 тысяч рублей у 70-летнего пенсионера.

- Потерпевший рассказал, что деньги у него пропали после того, как у него побывал некий молодой человек, который предлагал приобрести медицинский аппарат. От товара мужчина отказался, но финансов своих все равно лишился, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Поймать злоумышленника удалось благодаря бдительной местной жительнице. Она заметила, что в день преступления из подъезда дома, где живет пенсионер, выбежал мужчина, сел в автомобиль и быстро уехал. Женщина запомнила номер машины. Именно по нему полицейские потом и нашли предполагаемого преступника. Сделать это удалось прямо в день кражи. Подозреваемым оказался 32-летний мужчина, который ранее был судим за аналогичное преступление. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU