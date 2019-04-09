Жители Самары смогут стать волонтерами на параде Победы 2019

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-09T13:15:06+03:00

Добровольцы будут сопровождать ветеранов на приемы и встречи, а также участвовать в организации праздничных мероприятий

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Всероссийское общественное движение «Волонтеры» Победы» объявили набор добровольцев для участия в мероприятиях, которые пройдут 9 мая в Самаре. Предполагается, что в этом году соорганизаторами парада Победы и шествия Бессмертного полка станут более 400 добровольцев.

- Волонтеры будут участвовать в организации торжественных мероприятий Дня Победы, а также сопровождать ветеранов на приемы, концерты и встречи, – рассказал региональный координатор «Волонтеров Победы» в Самарской области Сергей Андриянов.

Чтобы стать «волонтером Победы», нужно зарегистрироваться на специальном сайте, пройти конкурсный отбор и собеседование, а потом пройти соответствующее обучение. Заявить о своем желании поучаствовать на добровольных началах в организации праздничных мероприятий ко Дню Победы необходимо до 15 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU