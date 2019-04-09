Горожане шокированы «новым озером»: в Самаре на улице Молодежной появилась огромная лужа

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-09T13:20:47+03:00

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После обильных дождей в Самаре образовалось несколько внушительных промоин. Из-за размыва грунта даже пришлось временного ограничить движение трамваев в районе стадиона Самара-Арена. Еще одну промоину внушительных размеров горожане заметили на улице Молодежной.

- На улицы Молодежной размывает дорогу, яма брызжет водой, вы и сами видите, какое здесь озеро. А потом говорят: «почему же дороги проваливаются»? – с такой подписью видео с места промыва горожане разместили в социальных сетях.

На видео видно, что промоина образовалась рядом с колодцами. Опасное место оградили предупредительной лентой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/702059" frameborder="0"></iframe> В Самаре на ул. Молодежной размывает дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU