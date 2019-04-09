2019-04-09T14:10:28+03:00
Общество

Жителям Самары запретили плавать в огромной луже на улице Победы

На днях неизвестные установили там табличку «Не купаться»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Табличка с запретом на купание появилась в районе метро БезымянкаТабличка с запретом на купание появилась в районе метро БезымянкаФото: Соцсети
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В Самаре на улице Победа появился новый знак. Любителям бороздить просторы «рек» и «океанов» запретили купаться в огромной луже, которая образовалась между сквером Калинина и улицей Ново-Вокзальной. Знак «Купание запрещено» установили на участке по направлению в город.

- Метро Безымянка, Самара. Только у нас в России на такой огромной луже могут поставить табличку «Не купаться. Не плавать». Ну это смех, конечно, вообще, - пишут в соцсетях самарцы.

По словам горожан, табличка в луже на улице Победы появилась в воскресенье, 7 апреля, когда на Самару обрушился сильный ливень. Что же касается самого «водоема», то он, по мнению самарцев, образовался из-за того, что забиты ливневые канализации и их никто не чистит. Отметим, что после двух дней сухой погоды размеры лужи заметно поубавились и, она уже не манит искупаться в ней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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