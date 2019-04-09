Владимир Кошелев: «От 30 до 50% застройщиков могут оказаться в «серой зоне»

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-09T15:24:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель комитета по строительству Самарской губернской думы, член координационного совета «Деловой России» Владимир Кошелев принял участие в деловой программе первого международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве 2019». Вместе с другими спикерами, в числе которых были президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, сопредседатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская, заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков, он обсудил тренды и перспективы в применении алюминия в строительстве, региональные программы по применению продукции из алюминиевых сплавов в объектах ЖКХ, культуры, здравоохранения, спорта.

- Я считаю, что, для того, чтобы поддержать спрос на алюминий, нужно оказать максимальную поддержку строителям. Общие тенденции в строительной отрасли приведут к спаду рынка и потребления алюминиевых конструкций в том числе, - отметил в своем выстпулении Владимир Кошелев. По его словам, самый большой риск для строительного рынка сегодня – новое законодательство в области долевого строительства.:

- Изменение законодательства поставило всю работу компаний, которые занимаются строительством жилья, в сложную ситуацию. По нашему прогнозу, от 30 до 50% всех застройщиков в июле могут оказаться в «серой» зоне. Сегодня застройщикам запрещено получать деньги с дольщиков. Есть жесткая регуляторика в отношении строителей, но нет никаких законодательных решений в финансовом направлении: послаблений по налогам, по финансированию, - подчеркнул он. И призвал к размышлениям над поддержкой строительных компаний в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU