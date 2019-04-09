2019-04-09T15:16:13+03:00
Общество

В Отрадном у мужчины за миллионный долг по налогам арестовали Skoda

Попытка «спрятать» машину неподалеку от отдела судебных приставов не увенчалась успехом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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Житель Отрадного за миллионный долг по налогам может лишиться своей иномарки. Недавно судебные приставы арестовали его машину.

- В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности на сумму более 1 млн рублей. В отдел судебных приставов он приходить не захотел, дома его застать тоже не удалось. В итоге на должника пришлось повлиять другим способом, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы выяснили, что у жителя Отрадного есть автомобиль Skoda. Они наложили запрет на регистрационные действия в отношении машины и направили мужчине требование о ее предоставлении для описи и ареста. Однако должник свою иномарку отдавать приставам не захотел. В итоге им пришлось самостоятельно ее найти и забрать. Машина обнаружилась во дворе дома недалеко от отдела судебных приставов. Как отмечают в ведомстве, если мужчина так и не оплатит свои долги, то иномарку продадут на торгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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