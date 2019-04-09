2019-04-09T15:41:30+03:00
Происшествия

Похитительница 5-летнего мальчика из Кинеля пожаловалась на недосып в СИЗО

Екатерина Косарева считает, что из-за отсутствия полноценного сна она не может нормально подготовиться к судебным заседаниям
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Екатерина Косарева попросила, чтобы заседания назначали хотя бы через деньЕкатерина Косарева попросила, чтобы заседания назначали хотя бы через день
Изменить размер текста:

9 апреля в Самаре продолжились судебные разбирательства по делу группировки киднепперов, возглавляемых осужденным Русланом Бакиевым. Как и в предыдущий раз обвиняемые выражали недовольства. В частности сообщница и подруга Бакиева Екатерина Косарева пожаловалась на тяжелый график заседаний, которые идут практически ежедневно.

- Я прошу ставить их хотя бы через день. У меня нет возможности выспаться. Накануне я вернулась в СИЗО в полпервого ночи. Спать получается от силы 5 часов, вместо положенных восьми. Также нет возможности подготовится к заседаниям и принимать в них полноценное участие, - заявила Косарева.

Судья Андрей Теренин ответил, что график спланирован заранее, чтобы рассмотреть материалы по преступлениям в определенные сроки. Более того, слушания назначаются на 2 часа дня. Тем не менее он пообещал найти выход из этой ситуации.

Руслан Бакиев в свою очередь указал на то, что ему выдали не полное обвинительное заключение - 3 тома, вместо четырех. Именно поэтому он его не смог изучить и просит время для того, чтобы это сделать. Другие подсудимые и их защитники поддержали ходатайство о переносе процесса на следующий день, мотивировав это тем, что в обратном случае будут допущены серьезные нарушения.

Судья изучив позиции сторон согласился и отложил запланированные на сегодня допросы одного из фигурантов Ивана Фролова, а также мамы 5-летнего Димы, которого злодеи похитили в январе прошлого года, на четверг - 11 апреля. "КП-Самара" будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это шоу!»: обвиняемый в организации похищениий самарских детей зэк жалуется на судью и нарушения в расследовании его дела

Руслан Бакиев считает, что многие доказательства против него и его преступной группировки сфабрикованы и просит вернуть материалы по делу в прокуратуру (подробности)

Находил жертв в «Подслушано»: самарский уголовник по кличке Паук воровал малышей из детсадов

Матерый преступник прямо из тюрьмы проник в родительские чаты и передавал информацию о детях подельникам на волю (подробности)

Банда под руководством зэка потребовала 2 млн рублей с родителей-банкиров за похищенного ребенка в Самаре

"Комсомольской правде-Самара" стали известны подробности дерзкого похищения 4-летнего мальчика из Кинеля (подробности)

Похищением ребенка банкирши в Самарской области руководил организатор убийства сотрудницы МЧС

Организатор преступления отбывает наказания в колонии строгого режима в Тольятти (подробности)

Похитителям сына банкирши из Кинеля вменяют еще одно похожее преступление

Как рассказали "КП-Самара" силовики, подозреваемые пытались похитить ребенка из тольяттинского детского сада (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бесплатные парковки в центре Самары предложили сделать только возле школ и детсадов
В Самаре на дублере возле ТЦ «Московский» образовался провал
Совместные усилия помогут снизить цены на топливо: СамГУПС и Российское газовое общество договорились о сотрудничестве
Жители Самарской области сообщают о массовой гибели рыб и раков в водоемах
Готовятся удивить горожан: в Самаре прошла вторая репетиция Парада Победы 2019
В Отрадном у мужчины за миллионный долг по налогам арестовали Skoda
В Самаре похитили деньги при проведении капитального ремонта дома на Ташкентской
Владимир Кошелев: «От 30 до 50% застройщиков могут оказаться в «серой зоне»
На футбол - в автобусах: "поплывшие" трамвайные пути у "Самара Арены" укрепят винтовыми сваями
В Самаре на Ново-Садовой провалилась в яму грузовая «Газель»
Жителям Самары запретили плавать в огромной луже на улице Победы
В Самарской области предложили запретить снижение величины прожиточного минимума
Горожане шокированы «новым озером»: в Самаре на улице Молодежной появилась огромная лужа
Жители Самары смогут стать волонтерами на параде Победы 2019
В Тольятти поймали «продавца медицинских аппаратов», который похитил деньги у пенсионера
В Тольятти пенсионерка угодила под колеса «двенадцатой»
Голубой минимализм: Октябрьскому району Самары выбрали новую эмблему