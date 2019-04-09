Похитительница 5-летнего мальчика из Кинеля пожаловалась на недосып в СИЗО

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-09T15:41:30+03:00

Екатерина Косарева попросила, чтобы заседания назначали хотя бы через день

Екатерина Косарева считает, что из-за отсутствия полноценного сна она не может нормально подготовиться к судебным заседаниям

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9 апреля в Самаре продолжились судебные разбирательства по делу группировки киднепперов, возглавляемых осужденным Русланом Бакиевым. Как и в предыдущий раз обвиняемые выражали недовольства. В частности сообщница и подруга Бакиева Екатерина Косарева пожаловалась на тяжелый график заседаний, которые идут практически ежедневно.

- Я прошу ставить их хотя бы через день. У меня нет возможности выспаться. Накануне я вернулась в СИЗО в полпервого ночи. Спать получается от силы 5 часов, вместо положенных восьми. Также нет возможности подготовится к заседаниям и принимать в них полноценное участие, - заявила Косарева.

Судья Андрей Теренин ответил, что график спланирован заранее, чтобы рассмотреть материалы по преступлениям в определенные сроки. Более того, слушания назначаются на 2 часа дня. Тем не менее он пообещал найти выход из этой ситуации.

Руслан Бакиев в свою очередь указал на то, что ему выдали не полное обвинительное заключение - 3 тома, вместо четырех. Именно поэтому он его не смог изучить и просит время для того, чтобы это сделать. Другие подсудимые и их защитники поддержали ходатайство о переносе процесса на следующий день, мотивировав это тем, что в обратном случае будут допущены серьезные нарушения.

Судья изучив позиции сторон согласился и отложил запланированные на сегодня допросы одного из фигурантов Ивана Фролова, а также мамы 5-летнего Димы, которого злодеи похитили в январе прошлого года, на четверг - 11 апреля. "КП-Самара" будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU