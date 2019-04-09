Готовятся удивить горожан: в Самаре прошла вторая репетиция Парада Победы 2019
В Самаре на территории аэродрома Кряж прошла вторая репетиция Парада Победы 2019. В этот раз по плацу маршировали только участники из мотострелковой бригады, сотрудники полиции, военнослужащие. Уже 16 апреля к ним присоединится и военная техника.
- Впервые в Самаре пройдет бронированная техника Тайфун, автомобили БМП 2М модернизированные. Первый раз такое пройдет в самарском гарнизоне. Подготовкой занимаются специалисты, сегодня у нас в этом задействовано порядка 100 человек. Сейчас мы прошли полностью отработали этап прохождения, недостатки указали, все знают действия и порядок прохождения, сразу недостатки будем устранять, - рассказал о процессе начальник территориального центра управления второй гвардейской армии, гвардии полковник Сергей Мордвинов.
Всего в Параде Победы 9 мая 2019 года будут задействованы около десяти тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU