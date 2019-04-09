Совместные усилия помогут снизить цены на топливо: СамГУПС и Российское газовое общество договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-09T16:09:16+03:00

Совместные проекты СамГУПС и РГО дадут возможность в ближайшем будущем перейти на экономичные виды топлива, снизить стоимости перевозок и тем самым обеспечить снижение цен на рынке.

СамГУПС стал первым вузом в регионах, с которым подписали подобный договор

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Самарский государственный университет путей сообщения подписал соглашение о сотрудничестве с союзом нефтегазовой отрасли «Российским газовым обществом». СамГУПС стал первым в регионах вузом, с которым подписан такой договор.

- Сотрудничество направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, на исследование основных тенденций развития внутреннего и мирового рынков природного газа, на разработку надежной аналитической основы для принятия законопроектных решений, - рассказали в вузе.

По словам ректора СамГУПС Ивана Андрончева, совместные с РГО проекты дадут возможность в ближайшем будущем перейти на экономичные виды топлива, снизить стоимости перевозок и тем самым обеспечить снижение цен на рынке. Это поможет повысить уровень жизни граждан России.

Кроме того, в вузе отмечают, что скоро сотрудничество с Российским газовым обществом должно принести свои плоды.

- В мае в университете пройдет II Международная конференция «Самара Цифровая-19», гостями которой станут представители компаний, в том числе зарубежных, входящих в структуру РГО, - рассказали в СамГУПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU