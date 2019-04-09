2019-04-09T20:21:09+03:00
Общество

Даже потолок почистят! В Самаре после весенней распутицы отмывают трамваи и троллейбусы

Генеральная уборка ждет 400 вагонов трамваев и 200 троллейбусов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре отмывают трамваиВ Самаре отмывают трамваи
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В Самаре наводят порядок, в том числе и в трамвайно-троллейбусном парке. Здесь после весенней распутицы и осенне-зимней грязи моют трамваи и троллейбусы. Такая генеральная уборка в подвижном составе проходит каждый год. Вот и в этот раз предстоит отмыть 400 вагонов и 200 троллейбусов. В целом убираются здесь гораздо чаще, чем раз в год. Но весенняя уборка особенно тщательная: салоны пылесосят, вымывают песок (он остается после антигололедных- реагентов) и даже моют потолки, системы освещения и батареи.

- Сначала вагон проходит через автоматизированную мойку, его чистят с помощью специального моющего гипоалергенного средства, затем при повторном проходе через автомат - все смывают струей воды. Работать приходится быстро: трамвай не должен находиться под водой очень долго, чтобы не повредить систему электроснабжения, - рассказывает директор ТТУ Самара Михаил Ефремов.

Кстати, пожаловаться на грязный трамвай могут и сами жители. Все сигналы из твиттера обязательно собирают и в конце смены руководство смотрит, а не пора ли в самом деле привести вагон в порядок.

- В последнее время пассажиры стали более дисциплинированы. Ничего не ломают, о графитти мы уже и не слышим. Конечно, важно, чтобы все следили за чистотой, - добавляет Михаил Ефремов.

А вот Валентина Уренева - мойщик-уборщик подвижного состава Северного трамвайного депо попросила пассажиров не ставить ноги на радиаторы отопления. Во-первых, такую грязь сразу замечают другие пассажиры. Во-вторых, отмывать их достаточно долго и это удлиняет работу. Сейчас за сутки успевают почистить около 30 трамваев/троллейбусов.

Вот через такую водную завесу проходят трамваи Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вот через такую водную завесу проходят трамваиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вот через такую водную завесу проходят трамваи Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Вот через такую водную завесу проходят трамваиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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