2019-04-09T20:28:50+03:00
Спорт

В Тольятти юные хоккеисты сразятся за Кубок Владислава Третьяка

В автограде соревнования проходят впервые, ранее Кубок принимала Сызрань и Самара
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти приедут 10 команд юных хоккеистов со всей страныВ Тольятти приедут 10 команд юных хоккеистов со всей страны
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В Тольятти 15 апреля стартуют XII Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка». Выбирать лучшую команду будут среди юношей до 13 лет. Мероприятие федерального уровня впервые проходит в автограде, раньше Кубок принимала Самара и Сызрань. В этом году соревнования, инициированные губернатором Дмитрием Азаровым, проходят при поддержке Минспорта РФ, Федерации хоккея России, регионального правительства, администрации Тольятти и депутата Государственной Думы Евгения Серпера. А почетным гостем турнира станет легенда отечественного хоккея Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион.

- Турнир на Кубок Владислава Третьяка проходит уже 12-й раз. Губернатор поддержал мое предложение проводить этот турнир каждый год в разных городах и районах губернии. Во многих муниципалитетах созданы отличные условия для занятия спортом, построены ледовые арены и катки, поэтому важно популяризировать хоккей, - отмечает Евгений Серпер. - Уверен, что для многих мальчишек получить спортивный трофей из рук самого Владислава Третьяка – незабываемое событие и серьезный стимул для завоевания самых высоких спортивных вершин.

Всего в Тольятти приедут 10 команд участниц со всей страны. За главный приз поборется и тольяттинская команда "Лада", у которой есть все шансы на победу.

- Тольятти обладает крепкими спортивными традициями и продолжает успешно воспитывать чемпионов России, Европы и мира, победителей и призеров Олимпийских игр. Уверен, что своим примером юные хоккеисты подтолкнут сверстников к активным занятиям спортом, - считает глава города Тольятти Сергей Анташев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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