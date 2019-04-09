Больницу имени Середавина временно возглавил Армен Бенян

СЕГОДНЯ 20:38 2019-04-09T20:38:14+03:00

Он работал главным врачом на время ЧМ 2018 в Самаре, а также занимал пост заведующего хирургическим торакальным отделением

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В областной больнице им. Середавина назначили исполняющего обязанности главного врача. Им стал Армен Бенян, до этого работавший в учреждении на позиции заведующего хирургическим торакальным отделением. Также во время ЧМ 2018 Армен Бенян был главным врачом соревнований и курировал весь медицинский блок.

- На этом посту врач высшей категории, доктор медицинских наук Армен Бенян сменил Дмитрия Купцова, который пришел главврачом в больницу в 2011 году, - сообщили в пресс-службе учреждения.

До этого информации о смещении Дмитрия Купцова не было. В сообщении не указаны причины смены руководства в больнице.

Также известно, что Армен Бенян работает в больнице им. Середавина с 2004 года, он окончил ординатуру и кафедру хирургии в самарском медуниверситете. Является автором 140 научных работ, обладателем двух патентов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU