2019-04-09T21:11:04+03:00
Общество

В Самаре будут судить следователя, который за взятку в 60 тыс. рублей согласился забыть о долгах женщины

За взятку он был готов сделать все, чтобы выпустить должницу из РФ
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пристав за взятку был готов на многоеПристав за взятку был готов на многое
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В Самаре будут судить пристава, который решил за взятку забыть о долгах одной из самарчанок. По версии следствия, он получил 60 тыс рублей и за эту сумму был готов не выписывать постановления об ограничении выезда из РФ для должницы. При этом у него на руках находились исполнительные производства.

- Следственный комитет завершил расследование по делу пристава из ведомства Советского района. Следователи выяснили, что он не только не собирался выносить постановления по исполнительным производствам, но и сами производства намеревался закрыть без законных на то оснований, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Следователи собрали достаточную уголовную базу и уже отправили все материалы в суд Промышленного района города Самары. Оперативным сопровождением дела занимается ГУ МВД РФ по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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