В Самаре на Красноглинском шоссе "газель" перевернулась от столкновения с иномаркой

СЕГОДНЯ 21:51 2019-04-09T21:51:44+03:00

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В Самаре на Красноглинском шоссе около ТЦ "Управа" "газель" перевернулась на бок после столкновения с иномаркой. Как рассказывают очевидцы, водитель "газели" пытался уйти от столкновения с девушкой - пешеходом.

- Опять наверное неслись чтобы успеть на которкий зеленый и не стоять две минуты....Какие идиоты, сделали такой длинный светофор, провоцируюший проезжать как можно скорее, - удивляются самарцы.

Очевидцы говорят, что на месте работали пожарные, сотрудники ГИБДД. Скорее всего, помощь понравилась водителю "газели", который оказался заблокирован в своем транспортном средстве. В причинах аварии предстоит разобраться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU