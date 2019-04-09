2019-04-09T21:51:44+03:00
Происшествия

В Самаре на Красноглинском шоссе "газель" перевернулась от столкновения с иномаркой

На место выезжали МЧС и сотрудники ГИБДД. Возможно, авария случилась из-за пешехода
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Газель" перевернулась от удара. Фото: https://vk.com/dtp_163"Газель" перевернулась от удара. Фото: https://vk.com/dtp_163
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В Самаре на Красноглинском шоссе около ТЦ "Управа" "газель" перевернулась на бок после столкновения с иномаркой. Как рассказывают очевидцы, водитель "газели" пытался уйти от столкновения с девушкой - пешеходом.

- Опять наверное неслись чтобы успеть на которкий зеленый и не стоять две минуты....Какие идиоты, сделали такой длинный светофор, провоцируюший проезжать как можно скорее, - удивляются самарцы.

Очевидцы говорят, что на месте работали пожарные, сотрудники ГИБДД. Скорее всего, помощь понравилась водителю "газели", который оказался заблокирован в своем транспортном средстве. В причинах аварии предстоит разобраться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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