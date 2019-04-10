2019-04-10T08:07:20+03:00
Происшествия

Пожар в частном доме в Управленческом унес жизни пожилых мужчины и женщины

На тушение огня, который охватил территорию в 100 кв.м, у пожарных ушло около часа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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Ранним утром в среду, 10 апреля, в Красноглинском районе Самары произошел серьезный пожар. Там в поселке Управленческий на улице Выгонная, 1 загорелся одноэтажный частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 3:51. На место происшествия были направлены 27 пожарных и 8 единиц техники. К моменту их прибытия огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 4:36, а полностью его потушить - в 4:55. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. В результате случившегося погибли два человека: 60-летний мужчина и 90-летняя женщина. Из-за чего начался пожар и точную причину гибели пожилых людей, предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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