В Тольятти ищут родственников потерявшей память пенсионерки

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-10T08:41:20+03:00

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Во вторник, 9 апреля, примерно в 7:40 около дома на улице 40 лет Победы, 51А в Тольятти была найдена пенсионерка. Женщина потеряла память и ничего не может сказать, где она живет. Сейчас полицейские ищут ее близких и родственников.

- На вид женщине 70 лет, рост около 160 см. Она среднего телосложения, у нее седые волосы средней длины и голубые глаза. Одета пенсионерка в темную зимнюю куртку на молнии с большими железными пуговицами, светлую юбку в цветочек, бордовую вязаную кофту, разноцветный платок. На голове у нее розовый ободок, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает об этой женщине, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть ОП № 22 У МВД по Тольятти - 8 (8482) 30-37-02; ОУР 8 (8482) 93-46-49, 8(960)844-50-00 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU