2019-04-10T08:53:11+03:00
Спорт

Спортсменка из Новокуйбышевска завоевала золотую медаль на чемпионате России по плаванию

Девушка стала лучшей на дистанции 400 метров комплексом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Москве стартовал чемпионат России по плаванию. В соревнованиях принимают участие более 645 спортсменов из различных регионов, в том числе и из Самарской области.

- В первый день чемпионата отличилась спортсменка из Новокуйбышевска Ирина Кривоногова. Она стала лучшей на дистанции 400 метров комплексом, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Ирина Кривоногова преодолела дистанцию за 4:46:66. Отрыв от ближайшей соперницы составил чуть более одной секунды. Благодаря этому результату новокуйбышевская спортсменка стала обладательницей золотой медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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