2019-04-10T09:09:13+03:00
Происшествия

В Самаре на проспекте Ленина из-за короткого замыкания стояли трамваи

ЧП произошло утром 10 апреля на пересечении с улицей Осипенко
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение было парализовано по направлению к проспекту МасленниковаДвижение было парализовано по направлению к проспекту МасленниковаФото: соцсети
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Утром в среду, 10 апреля, в Самаре на проспекте Ленина оказалось парализовано движение трамваев. Составы встали в районе пересечения с улицей Осипенко по направлению к проспекту Масленикова. Виной тому - задымление в трамвае.

- В одном из вагонов трамвая произошло короткое замыкание. Последующего горения не было, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В результате случившегося никто не пострадал, но многие пассажиры сегодня опоздали на работу или учебу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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