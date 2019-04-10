В Самаре на проспекте Ленина из-за короткого замыкания стояли трамваи
ЧП произошло утром 10 апреля на пересечении с улицей Осипенко
Движение было парализовано по направлению к проспекту МасленниковаФото: соцсети
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Утром в среду, 10 апреля, в Самаре на проспекте Ленина оказалось парализовано движение трамваев. Составы встали в районе пересечения с улицей Осипенко по направлению к проспекту Масленикова. Виной тому - задымление в трамвае.
- В одном из вагонов трамвая произошло короткое замыкание. Последующего горения не было, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
В результате случившегося никто не пострадал, но многие пассажиры сегодня опоздали на работу или учебу.
ИСТОЧНИК KP.RU