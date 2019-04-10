2019-04-10T09:18:52+03:00
Общество

Сыры и закулисье одного из старейших театров России: самарцев зовут в путешествие до Костромы

Круиз пройдет на теплоходе «Хирург Разумовский»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В Костроме всех желающих ждут экскурсии в Ипатьевский монастырь, «Благодатная Кострома», «Сырные истории в музее Сыра» и «Что там за кулисами?»В Костроме всех желающих ждут экскурсии в Ипатьевский монастырь, «Благодатная Кострома», «Сырные истории в музее Сыра» и «Что там за кулисами?»
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Самарцев приглашают отправиться в путешествие до Костромы на теплоходе «Хирург Разумовский». Длительность круиза – 8 дней, с 17 по 24 июня. За это время теплоход посетит Казань, Мариинский Посад, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Кострому, Плес. Цены начинаются от 33 800 рублей с человека.

В Костроме всех желающих ждут экскурсии в Ипатьевский монастырь, «Благодатная Кострома», «Сырные истории в музее Сыра» и «Что там за кулисами?».

- Все желающих ждет автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением женского Богоявленского-Анастасина монастыря (здесь находится главная святыня города - чудотворная икона Федоровской Божией Матери) и музея-заповедника «Ипатьевский монастырь» (исторически значимое место в истории Российского государства, - рассказали в туристической фирмы «Спутник-Гермес». - «Благодатная Кострома» - экскурсия по Костроме с посещением Богоявленско-Анастасиина женского действующего монастыря, посещение торговых лавок, рынка, сырной биржи, магазинов текстиля, льна, ювелирных магазинов.

Экскурсия «Что там за кулисами?» позволит заглянуть в один из старейших театров России – Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского.

- Чудо рождения спектакля на примере костюмов к постановкам русской и зарубежной классики. Туристы смогут узнать много интересного из истории провинциального театра, увидеть, как устроена театральная сцена, посетить художественно-бутафорский цех, увидеть театральные костюмы, осмотреть зрительный зал с парадиза, узнать, что такое театральное машинерия, - обещают организаторы круиза.

Узнать, какие еще экскурсии ждут туристов в круизе, а также забронировать места на теплоходе «Хирург Разумовский» можно на сайте «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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