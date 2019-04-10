В Самаре на Московском шоссе из-за ДТП возле ТЦ "Вертикаль"образовалась пробка

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-10T09:23:02+03:00

На съезде с кольца столкнулись грузовик и легковушка

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Утром в среду, 10 апреля, в Самаре на Московском шоссе встало движение транспорта. Проезд оказался затруднен на кольце на улице Луначарского. Как выяснилось, затор образовался из-за ДТП.

- В районе ТЦ "Вертикаль" столкнулись грузовик с военными и автомобиль Opel Corsa. Легковушке смяло левый бок, а также частично оторвало бампер, - сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время пострадавшие в ДТП машины убрали с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU