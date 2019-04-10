2019-04-10T09:41:00+03:00
Общество

В Тольятти нашли 4-летнего мальчика, которого мать увезла из Германии после ссоры с мужем

Женщина вернулась на родину вместе со своим ребенком, не предупредив супруга
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мальчика и его мать разыскали судебные приставы / Фото: УФССП по Самарской областиМальчика и его мать разыскали судебные приставы / Фото: УФССП по Самарской области
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В Тольятти судебные приставы разыскали 4-летнего ребенка-иностранца, которого мать незаконно увезла из Германии.

- Женщина решила покинуть пределы ФРГ после разлада с супругом. Однако на родину отправилась она не одна, а со своим сыном. Мужа об этом она не предупредила. В Автограде женщина поселилась в одном из частных домов, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Женщина рассказала приставам, что не прячет ребенка и не запрещает мужу общаться с ним. Мальчик здоров и насильно она его не удерживает. Приставы не стали забирать сына у матери, только попросили мирно урегулировать спор с супругом. После этого женщина написала письменное объяснение мужу. Исполнительное производство о розыске мальчика было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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