2019-04-10T09:46:59+03:00
Общество

В Самаре ищут участников инклюзивного фестиваля театров

Заявки от театральных коллективов на парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» принимают до 1 июня
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре пройдет парафестиваль "Театр - Территория равных возможностей". Его инициатором выступила Самарская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов.

- Стать участниками фестиваля могут любые инклюзивные театральные коллективы. Заявки можно подать до 1 июня 2019 года по телефону 337-41-51 или на электронную почту teatrsampl@samaralan.ru. Скачать заявку можно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Коллективы для участия будет отбирать экспертный совет. В жюри войдет заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев, заслуженный артист России, артист Самарского академического театра драмы Иван Морозов, заслуженная артистка России, артистка СамАРТа Людмила Гаврилова, театральный критик, драматург Александр Игнашов, доцент кафедры хореографии «Самарского государственного института культуры» Эльвира Первова.

Сам фестиваль пройдет с 9 по 12 сентября на площадке театра "Самарская площадь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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