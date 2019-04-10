Ночью в Самаре в ТЦ «Аврора» сработала пожарная сигнализация
В среду, 10 апреля, около 2 часов ночи в торговом центре «Аврора» в Самаре сработала пожарная сигнализация. На место ЧП выезжали около 6 пожарных машин.
- Вырвались на ночной сеанс в кинотеатр в «Авроре». На самом интересном месте нас вывели из зала - возгорание на 4 этаже, - поделилась одна из посетительниц торгового центра в соцсети.
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, ничего опасного в здании не произошло. Возгорание не было. Как уточнили в администрации торгового центра, пожарная сигнализация сработала из-за задымления в производственном помещении на четвертом этаже. Его быстро ликвидировали.
Задымление в ТЦ Аврора" в Самаре 10.04.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU