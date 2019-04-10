2019-04-10T10:11:11+03:00
Общество

5000 лет за 10 дней: самарцев приглашают в авторский тур по Нилу

Путешествие пройдет на теплоходе премиум-класса Crown Jewel
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: «Инфофлот»Фото: «Инфофлот»
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Жителей Самарской области приглашают узнать 5 000-летнюю историю Египта за 10 дней. Компания «Инфофлот» зовет всех желающих в круиз по одной из крупнейших рек мира Нилу на теплоходе премиум-класса Crown Jewel.

- Хотите совершить увлекательное путешествие к одной из древнейших мировых цивилизаций и продлить лето? Мы рады представить вам новое направление - авторский тур по Нилу «5 000 лет за 10 дней», - рассказывают в «Инфофлоте». – Мы предлагаем кроме всего прочего – до- и послекруизную программу в Каире с проживанием в отеле 5 звезд по системе all inclusive, а также максимальное внимание к деталям и желание сделать ваш отдых безупречным.

В стоимость тура включены: перелет Москва – Каир – Москва, трансфер до теплохода: авиаперелет Каир – Луксор – Каир, круиз на теплоходе премиум-класса и размещение в каюте категории Делюкс, 3-х разовое питание на борту, экскурсии по программе круиза, услуги русскоговорящего сопровождающего на протяжении всего тура и многое другое.

Посмотреть программу круиза, скидки, которые предлагают туристам, а также то, как забронировать путешествие, можно на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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