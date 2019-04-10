2019-04-10T10:15:32+03:00
Происшествия

Смертельный пожар в Управленческом мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

Следователи начали проверку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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В Самаре правоохранители начали доследственную проверку по факту гибели 90-летней пенсионерки и ее 60-летнего сына при пожаре в частном доме в поселке Управленческий. Напомним, ЧП произошло в ночь на среду, 10 апреля, на улице Выгонной.

- По предварительным данным, мужчина злоупотреблял алкоголем. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следователи назначили судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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