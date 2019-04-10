2019-04-10T10:35:28+03:00
Спорт

Волейболисты «Новы» обыграли «Динамо-ЛО» 3:2 на старте плей-аута чемпионата России

Следующий матч команда из Самарской области проведет против «Югры-Самотлора»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч "Нова" - "Динамо-ЛО". Фото: ВК "Енисей"Матч "Нова" - "Динамо-ЛО". Фото: ВК "Енисей"
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Волейбольный клуб «Новы» одержал победу в первом матче плей-аута чемпионата России. Команда из Самарской области одолела «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счетом 3:2 (25:23, 17:25, 25:23, 19:25, 15:11).

Сегодня, 10 апреля, «Нова» сыграет второй матч плей-аута. Соперник – «Югра-Самотлор» из Нижневартовска.

Напомним, плей-аут российской волейбольной Суперлиги в эти дни проходит в Красноярске. Команда, которая займет последнее место, вылетит из Суперлиги. Клуб с предпоследнего – 13-ого – места сыграет переходные матчи с командой из Высшей лиги «А».

ИСТОЧНИК KP.RU

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