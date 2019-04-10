Волейболисты «Новы» обыграли «Динамо-ЛО» 3:2 на старте плей-аута чемпионата России
Следующий матч команда из Самарской области проведет против «Югры-Самотлора»
Матч "Нова" - "Динамо-ЛО". Фото: ВК "Енисей"
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Волейбольный клуб «Новы» одержал победу в первом матче плей-аута чемпионата России. Команда из Самарской области одолела «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счетом 3:2 (25:23, 17:25, 25:23, 19:25, 15:11).
Сегодня, 10 апреля, «Нова» сыграет второй матч плей-аута. Соперник – «Югра-Самотлор» из Нижневартовска.
Напомним, плей-аут российской волейбольной Суперлиги в эти дни проходит в Красноярске. Команда, которая займет последнее место, вылетит из Суперлиги. Клуб с предпоследнего – 13-ого – места сыграет переходные матчи с командой из Высшей лиги «А».
ИСТОЧНИК KP.RU