2019-04-10T11:02:50+03:00
Общество

В Самаре на прилавке в магазине на Солнечной нашли санкционные сыры и хамон

Всю запрещенную продукцию отправили на утилизацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всю санкционную продукцию забрали из магазинаВсю санкционную продукцию забрали из магазинаФото: Архив "КП"
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В Самаре в одном из магазинов на улице Солнечной торговали продуктами, которые запрещены к ввозу на территорию России. Санкционные товары обнаружили сотрудники Россельхознадзора и Самарской таможни.

- На прилавках магазина были найдены более 5 кг балыка семги, хамоны «Serrano» и «Iberiko» и говядины «Сесina» без ветеринарно-сопроводительных документов. А вот сыры «Pratо» и «Козий» не имели соответствующей маркировки, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

По данным ведомства, хамоны были произведены в Испании, а сыр «Козий» - во Франции. Они запрещены к ввозу в нашу страну. Всю эту продукцию изъяли и направили в ветсанутильзавод, который находится в поселке Дубовый Умет. Кроме того, владельцу магазина выписали штраф в 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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