2019-04-10T11:54:57+03:00
Общество

В Самаре на матче «Крылья Советов» - «Рубин» диктора впервые заменит робот

Это тот самый робот Дима, который недавно стал «ректором» Политеха
Анастасия ФИЛАТОВА
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Робот Дима позвал всех болельщиков на матчРобот Дима позвал всех болельщиков на матчФото: скриншот видео
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Робот Дима, который недавно «заменил» ректора Самарского Политеха, нашел себе новое место работы. Теперь он попробует себя в роли диктора на футбольном матче.

- Впервые диктора на стадионе «Самара Арена» заменит робот. Он объявит составы команд на матче «Крылья Советов» - «Рубин», - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Напомним, что матч 23 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином» пройдет на «Самара Арене» в пятницу, 12 апреля. Начало встречи в 19:30. Отметим, что из-за размыва грунта под трамвайной линии до стадиона, болельщиков на игру повезут на автобусах.

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В Самаре впервые диктора на футбольном матче заменят на робота . Составы команд на матче "Крылья Советов" - "Рубин", который пройдёт на "Самара Арене" в День космонавтики объявит робот Дима из @samgtu63 Впервые диктора на стадионе заменит робот #СердцеСамары https://t.co/HRJCe5RkRX

ИСТОЧНИК KP.RU

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