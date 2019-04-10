2019-04-10T11:40:41+03:00
Спорт

Самарский рапирист выиграл «золото» на первенстве мира по фехтованию

В финале Кирилл Бородачев сражался со своим соотечественником Владиславом Мыльниковым
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Федерация фехтования РоссииФото: Федерация фехтования России
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В польском городе Торунь проходит первенство мира по фехтованию среди юниоров. В соревнованиях принимают участие спортсмены из самых различных стран. Среди них оказался и 19-летний самарский рапирист Кирилл Бородачев. Он завоевал «золото» первенства мира.

- Самарский рапирист - номер один в мире! В турнире рапиристов Кирилл Бородачев завоевал золотую медаль. Браво! - написали представители министерства спорта Самарской области в Твиттере.

Отметим, что в финале Кирилл Бородачев соревновался со своим соотечественником Владиславом Мыльниковым. Самарец обыграл его со счетом 15:12. В итоге Кириллу Бородачеву досталось первое место турнира, а Владиславу Мыльникову — второе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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