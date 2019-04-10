2019-04-10T12:35:09+03:00
Общество

С начала 2019 года клещи покусали уже 8 самарцев

Два человека пострадали за пределами региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам советуют пройти вакцинацию от клещевого вирусного энцефалитаСамарцам советуют пройти вакцинацию от клещевого вирусного энцефалитаФото: Архив "КП"
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Клещи, которые только недавно проснулись после зимы, продолжают набирать обороты в Самарской области. С начала 2019 года они покусали уже 8 жителей региона. Правда, два случая произошли за пределами области.

- Одного самарца клещи покусали в Геленджике, другого в Оренбургской области. Остальные случаи зафиксировали на территории Самарской области: два в Кинеле, и по одному в Ставропольском районе, Тольятти, Красноярском районе и Шигонах, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Напомним, что в нашем регионе клещи, как правило, наиболее активны в 26 районах из 35. Эти территории каждый раз обрабатывают специальными растворами. Сами же жители могут обезопасить себя, пройдя вакцинацию. В этом году прививки пока сделали только 2320 человек, что примерно вдвое меньше, чем в 2018 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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