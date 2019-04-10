В Самарской области будут судить наркобанду, которая «заработала» более 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-10T12:57:39+03:00

Преступники на протяжении нескольких лет сбывали незаконные вещества в Новокуйбышевске и Чапаевске

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В Самарской области в ближайшее время на скамье подсудимых окажутся 8 членов банды, которые обвиняются в более чем 11 эпизодах преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

- По версии следствия, двое уроженцев Свердловской области с мая 2015 года по июнь 2016 года через интернет распространяли на территории 63 региона наркотики. А с июня 2016 года по апрель 2017 года они вовлекли в свою преступную группу еще шестерых человек, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, преступники сбывали наркотики на территории Новокуйбышевска и Чапаевска через тайники. Клиенты переводили им деньги на электронные кошельки и банковские счета. На момент задержания стражи порядка нашли у преступников 1,5 кг наркотиков. За время своего существования банда успела легализовать более 5 миллионов рублей.

Злоумышленникам предъявлено обвинение по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, совершенный организованной группой в крупном и особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления». Уже скоро уголовное дело рассмотрит Новокуйбышевский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU