2019-04-10T13:30:33+03:00
Происшествия

В самарской военчасти похитили пайки на 7 млн рублей

К исчезновению продуктов питания приложил руку завхоз
Анастасия ФИЛАТОВА
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За три года из военной части пропали более 11 тысяч пайковЗа три года из военной части пропали более 11 тысяч пайковФото: Архив "КП"
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В Самарской области в одной из воинских частей недосчитались более 11 тысяч пайков на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Недостачу в ходе проверки выявила военная прокуратура Самарского гарнизона.

- Выяснилось, что начальник продовольственной и вещевой службы воинской части в течение 2016-2018 годов приказывал подчиненным изымать с продовольственного склада пайки, продавать их, а вырученные средства затем отдавать ему, - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

На основе выявленных фактов было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия». В настоящее время его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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