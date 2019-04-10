«Крыльям Советов» запретили регистрировать новых футболистов из-за жалоб двух экс-игроков
Кленкин и Алиев пожаловались в РФС на то, что клуб не выплатил им задолженности
Кленкин выступал за «Крылья Советов» с лета 2017 до лета 2018 года.Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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«Крыльям Советов» запретили регистрировать новых игроков. Такое решение вынесла Палата по разрешению споров РФС после жалобы двух бывших игроков самарской команды – Данила Кленкина и Азера Алиева. Клуб не выплатил футболистам компенсации за досрочное расторжение контрактов и проценты за задержку выплаты и образование задолженности, говорится на сайте Российского футбольного союза.
Напомним, Кленкин выступал за «Крылья Советов» с лета 2017 до лета 2018 года. Сейчас он играет за «Тамбов». Азер Алиев выступает за «Уфу», в «Крыльях» он играл также в сезоне 2017/2018.
ИСТОЧНИК KP.RU