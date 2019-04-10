В Сызрани из-за прорыва теплотрассы провалился асфальт и грунт

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-10T13:53:00+03:00

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В среду, 10 апреля, в Юго-Западном районе Сызрани произошло ЧП. Там на улице Комарова в районе дома № 14 образовались два провала: один возле родильного дома, а второй — на противоположной стороне дороги у рынка.

- Грунт провалился из-за порыва теплотрассы под проезжей частью. Труба не выдержала гидравлических испытаний. На данный момент подача тепла остановлена. Вероятности дальнейшего обвала нет, - сообщили в пресс-службе администрации Сызрани.

Еще один провал появился на той же улице буквально через дорогу / Фото: администрация Сызрани

В ближайшее время на месте происшествия стартуют ремонтные работы. Аварийной бригаде предстоит починить трубу диаметром 150 мм. В настоящее время отопление отключили в родильном отделении Центральной городской больницы Сызрани. При необходимости туда завезут тепловые пушки и электрические обогреватели, пока же учреждение работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU